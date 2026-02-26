行刑式表演︱河北猴子黑布蒙头反绑跪地 景区：已与表演方解约

河北石家庄鹿泉区龙泉古镇景区的猴子表演，引发虐蓄指责，猴子被发现双手反绑、蒙上黑头套、戴上钢嘴套、身上有伤流血，遭网民批评表演令人不安。事件发酵后，景区指已与表演方解约，停演涉事节目，当地的文化广电体育和旅游局正介入调查。

戴铁口罩皮肤受伤见血

网络近日流传出龙泉古镇景区的猴子表演影片，显示有穿上黄背心的「大圣爷」，被黑布蒙头，双手反绑拴在胶棍上，跪在地面。周边有大量观众围观。

另一图片则看到，有猴子被戴上金属嘴套，颈上被拴了一条长绳。部份近距离照片可见，有猴子身体受伤正在流血。

翻查过去社群平台，涉事古镇会表演枪毙猴子环节，黑布蒙头、跪在地上的猴子，在听到表演人员的道具枪响后，便会做出中枪倒地的反应。

极目新闻报道，龙泉古镇景区工作人员25日表示，景区与表演方只有合作关系，现已解除合同，停演涉事节目。

鹿泉区文化广电体育和旅游局工作人员则指，正积极调查事件。