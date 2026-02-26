Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行刑式表演︱河北猴子黑布蒙头反绑跪地 景区：已与表演方解约

即时中国
更新时间：12:15 2026-02-26 HKT
发布时间：12:15 2026-02-26 HKT

河北石家庄鹿泉区龙泉古镇景区的猴子表演，引发虐蓄指责，猴子被发现双手反绑、蒙上黑头套、戴上钢嘴套、身上有伤流血，遭网民批评表演令人不安。事件发酵后，景区指已与表演方解约，停演涉事节目，当地的文化广电体育和旅游局正介入调查。

戴铁口罩皮肤受伤见血

网络近日流传出龙泉古镇景区的猴子表演影片，显示有穿上黄背心的「大圣爷」，被黑布蒙头，双手反绑拴在胶棍上，跪在地面。周边有大量观众围观。

另一图片则看到，有猴子被戴上金属嘴套，颈上被拴了一条长绳。部份近距离照片可见，有猴子身体受伤正在流血。

翻查过去社群平台，涉事古镇会表演枪毙猴子环节，黑布蒙头、跪在地上的猴子，在听到表演人员的道具枪响后，便会做出中枪倒地的反应。

极目新闻报道，龙泉古镇景区工作人员25日表示，景区与表演方只有合作关系，现已解除合同，停演涉事节目。

鹿泉区文化广电体育和旅游局工作人员则指，正积极调查事件。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
18小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
22小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
20小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非 遭质疑「重度医美」尤如换脸 身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」尤如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
4小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
16小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
19小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
6小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
16小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
15小时前