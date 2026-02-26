Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海80岁独居富婆求「关心」 遭快递哥当ATM转走¥95万捧女主播

即时中国
更新时间：10:19 2026-02-26 HKT
发布时间：10:19 2026-02-26 HKT

独居老人生活要人料理，心灵又倍需关怀，却成为不法之徒欺骗对象。上海有年逾80岁的独居女富婆，觉得相熟的跑腿小哥细心，希望对方多加照顾自己日常生活，最终被跑腿借机在手机累转走超过95万人民币，用于个人消费和捧女主播。

主动透露拥两套房丰厚遗产

《郑州晚报》报道，上海80多岁的姜老太拥有两套房产，丰厚积蓄和退休金收入，但老伴死后无人可以依赖。

姜老太见常给自己送快递的小哥石某，常给她帮助，觉得人品不错，于是主动亲近，向石某不时送零食和给小费，拉近关系，希望对方能多所照顾独居的她。

姜老太更曾主动提及，自己懂炒股票，有两套房产，还说石某可以搬来住，方便照顾自己。

后来，姜老太要石某教她网上购物，遭石某暗中记下姜老太的支付密码。自此，石某便经常藉教姜老太用手机、提升网速等不同理由，私自从姜老太的账户轰钱给自己挥霍和打赏女主播。

直至2025年11月，石某因欠债，主动联络姜老太，再借口调整网速，2日间在对方账户转走9万多元，终被姜老太发现石某偷钱。

警方调查后，发现石某长期将姜老太当ATM，每到缺钱便私自在受害人账户中转钱给自己，累计涉款逾95万元，遭宝山区检察院以盗窃罪起诉。

 

