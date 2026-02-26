《星岛》直击︱港澳办新大楼布置曝光 处处融入「港澳元素」︱有片

去年12月29日，中共中央港澳工作办公室乔迁至新址——北京市西城区前门西大街109号（北京市教委原址）办公，并且首次挂牌。这是港澳办第一次拥有独立院落，位于首都核心区域，折射港澳办扩权升格之后的新气象。港澳办昨午邀请港澳驻京媒体前往交流，记者探访发现，新址大楼共8层，外观形若一本翻开的厚重书籍，整座大楼处处融入「港澳元素」。

主楼大门两侧，「中共中央港澳工作办公室」与「国务院港澳事务办公室」两块牌子并列悬挂，大门正前方高悬国徽。院落大门及大楼遮雨棚的玻璃装饰上，均雕刻有紫荆花（代表香港）和莲花（代表澳门）图案，细节之处为到访的港澳人士营造出宾至如归的氛围。

功能布局满足会见客人

大楼内专门设置「紫荆厅」和「莲花厅」两个专属会客厅，功能布局有效满足会见港澳客人、接待来访团组的工作需要。中央港澳办主任夏宝龙今年1月会见香港特区政府新闻主任国情研修班一行，就是在「紫荆厅」，会见澳门几位司长则是在「莲花厅」。新址大楼改善了港澳办的办公环境，解决了多年来办公及功能设施局促的问题。

回溯历史，港澳办成立于1978年，成立初期在华侨大厦租房办公，随后先后搬迁至北新桥王大人胡同小院、永定路，之后又迁至甘家口百万庄南街，与中国新闻社相邻办公。香港回归前后，港澳办迁至月坛南街77号，但仅占用该大楼一半空间，另一半归国家统计局使用，办公空间紧张，接待港澳来访团组时甚至需要借用钓鱼台国宾馆。

改善辧公环境

2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，明确组建中央港澳工作办公室，保留国务院港澳办牌子。新组建的中央港澳办初期仍在月坛南街77号办公，直至去年底乔迁新址。

