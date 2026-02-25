新春高速塞车︱人妻偶遇十年未见初恋 网民万般感触：相见没有红著脸︱有片

新春假期结束，大批内地民众架车回家，令多地出现严重塞车。当各人在公路发呆之际，可会想到，有认识的人在附近。



昨日，一名帐号「汤丸妈妈少女心」的人妻在抖音发帖。她自己日前在返回杭州的高速上，竟偶遇10年没见过面的初恋。

「汤丸妈妈少女心」写道：「沪渝高速堵车，从铜陵下了高速走国道，没一会我就看到了他的车牌，我心里一惊，跟上去确认是他，我按了两声喇叭，他才认出来我。我大大方方地和他打了个招呼，他也对著我打了招呼，真好，这十年，大家过的都很好。」

帖文或触动无数网民，即时引来巨大回响，短短一日就有超过6000个留言。

倾尽年华终是梦：你们还是有缘分的，有的人一个小区楼上楼下都很难遇见，你们却能在茫茫人海还能相遇

佛系健身：相见没有红著脸，更加没有红著眼

叶（互粉）：无数次想像过见面要说什么，真正见面的时候就像朋友一样打个招呼