热播短剧爆揩油疑云 网民：拍得够真实

即时中国
更新时间：16:15 2026-02-25 HKT
发布时间：16:15 2026-02-25 HKT

热播短剧《重回被换子之前，侯府主母赢麻了》，近日遭质疑一场绑架戏中，男演员有咸猪手嫌疑，在镜头前用手捏女演员胸部，引发剧组利用揩油画面博流量的争议。

重生主题榜第五位

综合内媒报道，位处短剧重生主题第五位的《重回被换子之前，侯府主母赢麻了》，近日播出的第28集，当中有一场绑架戏出现争议。

投诉的网民指，该场戏的男演员，从后用手掩著女演员的嘴，另一只手则抱著对方身体，企图拉走女演员。不过，男演员的左手，明显的放到女演员的胸部且作水平移动，认为是不必要的触碰，有「揩油」之嫌。

又指，即使演员拍摄时无心之失，碰到女演员的敏感部住，但剧组发现时却未剪走相关镜头，明显是想利用这类低俗冲击性大的画面，博取流量。

至发稿时，剧组未就评论有回应。

网民则认为，「这算啥？？？演戏都伸舌头了，摸个胸不正常？」、「电视剧里不是男女朋友不也一样亲嘴吗」、「这才真实，流忙（氓）绑架女人不就这样么」、「有些观众真的看的太细了啊」、「没新闻报导了吗？亲嘴 床戏 拉丝一大把啊！」、「这就叫当事人都不介意，网友倒介意了」。

 

