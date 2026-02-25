Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

错锋出游著数︱春节假结束机票插水 上海飞三亚¥200余平过高铁

即时中国
更新时间：19:20 2026-02-25 HKT
发布时间：19:20 2026-02-25 HKT

农历新年长假结束后，内地机票即进入「大插水」时间，2月底至3月期间，多条航线票价大减价，部份低至1折，上海飞三亚仅约200元，较坐高铁还便宜。

重庆到哈尔滨价格腰斩

综合内媒报道，从多个机票销售平台数据显示，春节9天长假结束后，多地的机票也大割价。四川观察报道，2月25日成都直飞三亚票价降至400元左右，26日起多条直飞航班低至200余元，较过年高峰降幅超80%。

相关新闻：海南返程交通告急 部分机票逼近万元

除三亚外，多条国内航线也在低价区间：2月27日起成都飞昆明低至200余元，3月2日起成都飞上海低至500余元，成都飞西安低至300余元。此外，前往丽江、桂林等方向机票也普遍降至200-400元。

红星新闻指，有旅客过年前查询，重庆到哈尔滨的价格是2000元左右，现在查询是1000元左右，往返节约了2000元。

订票平台数据，上海飞成都、南京飞重庆等航线，机票不税低至1折以下；2月25日-3月10日，上海飞三亚票价低至200元；北京飞往三亚、广州飞往北京的机票价格均在400元左右。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
4小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT