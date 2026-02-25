错锋出游著数︱春节假结束机票插水 上海飞三亚¥200余平过高铁

农历新年长假结束后，内地机票即进入「大插水」时间，2月底至3月期间，多条航线票价大减价，部份低至1折，上海飞三亚仅约200元，较坐高铁还便宜。

重庆到哈尔滨价格腰斩

综合内媒报道，从多个机票销售平台数据显示，春节9天长假结束后，多地的机票也大割价。四川观察报道，2月25日成都直飞三亚票价降至400元左右，26日起多条直飞航班低至200余元，较过年高峰降幅超80%。



除三亚外，多条国内航线也在低价区间：2月27日起成都飞昆明低至200余元，3月2日起成都飞上海低至500余元，成都飞西安低至300余元。此外，前往丽江、桂林等方向机票也普遍降至200-400元。

红星新闻指，有旅客过年前查询，重庆到哈尔滨的价格是2000元左右，现在查询是1000元左右，往返节约了2000元。

订票平台数据，上海飞成都、南京飞重庆等航线，机票不税低至1折以下；2月25日-3月10日，上海飞三亚票价低至200元；北京飞往三亚、广州飞往北京的机票价格均在400元左右。