Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：地方换届 整顿领导干部

即时中国
更新时间：08:51 2026-02-25 HKT
发布时间：08:51 2026-02-25 HKT

春节长假期结束，中共启动在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育，以县处级以上领导班子和领导干部特别是「一把手」为重点，7月底基本结束。这是中共二十大之后，全党开展的第4次集中学习教育。第一次学习教育主题是「学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想」，第二次主题是「党纪学习」，第三次主题是「深入贯彻中央八项规定精神」。

习近平严词批评政绩工程

集中学习教育，旨在强化党员干部忠诚度和自我革命。这当中最著名是1942年开始的延安整风运动，确立了毛泽东在党内的绝对领导地位。与江泽民、胡锦涛时代相比，新时代尤其是二十大以来明显强化了党内的集中学习教育，年年都有。

从今年开始，地方（省市县）领导班子将陆续进行换届，官方不久前印发《通知》明确「十严禁」的换届纪律规定，包括：严禁结党营私，严禁搞投机钻营，严禁拉票贿选，严禁跑官要官，严禁违规干预，严禁个人说了算，严禁「带病提名」，等等。

此次政绩观学习教育，也是在地方换届之际整顿领导干部。《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》也于近日出版发行，配合这场党内活动。

习近平在去年年底的中央经济工作会议，曾严词批评「政绩工程」、「形象工程」。他说，「有的地方开发区大而不当，有的地方展会论坛活动无序发展，还有『数字注水』、虚假开工、『开票经济』等」，强调「所有规划都要实事求是，追求实实在在、没有水分的增长，推动高质量、可持续的发展。对于脱离实际急躁冒进、层层加码、乱铺摊子的，要严肃问责。」

透过这场学习教育，将有大批好大喜功的干部被逐出领导岗位。

纪晓华 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
观塘警署女督察吞枪当场死亡 周一鸣到警署了解事件
突发
10分钟前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
政情
4小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
16小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
17小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
21小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
19小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
12小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
16小时前