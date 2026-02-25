中国观察：地方换届 整顿领导干部

春节长假期结束，中共启动在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育，以县处级以上领导班子和领导干部特别是「一把手」为重点，7月底基本结束。这是中共二十大之后，全党开展的第4次集中学习教育。第一次学习教育主题是「学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想」，第二次主题是「党纪学习」，第三次主题是「深入贯彻中央八项规定精神」。

习近平严词批评政绩工程

集中学习教育，旨在强化党员干部忠诚度和自我革命。这当中最著名是1942年开始的延安整风运动，确立了毛泽东在党内的绝对领导地位。与江泽民、胡锦涛时代相比，新时代尤其是二十大以来明显强化了党内的集中学习教育，年年都有。

从今年开始，地方（省市县）领导班子将陆续进行换届，官方不久前印发《通知》明确「十严禁」的换届纪律规定，包括：严禁结党营私，严禁搞投机钻营，严禁拉票贿选，严禁跑官要官，严禁违规干预，严禁个人说了算，严禁「带病提名」，等等。

此次政绩观学习教育，也是在地方换届之际整顿领导干部。《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》也于近日出版发行，配合这场党内活动。

习近平在去年年底的中央经济工作会议，曾严词批评「政绩工程」、「形象工程」。他说，「有的地方开发区大而不当，有的地方展会论坛活动无序发展，还有『数字注水』、虚假开工、『开票经济』等」，强调「所有规划都要实事求是，追求实实在在、没有水分的增长，推动高质量、可持续的发展。对于脱离实际急躁冒进、层层加码、乱铺摊子的，要严肃问责。」

透过这场学习教育，将有大批好大喜功的干部被逐出领导岗位。

纪晓华