冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物

更新时间：14:50 2026-02-25 HKT
发布时间：14:50 2026-02-25 HKT

同样生于美国，同为混血华裔，同样站在体坛巅峰，谷爱凌、刘美贤分别代表中美出征米兰冬奥会，但在中美全方位激烈竞争之下，美国政界和舆论疯狂「踩谷捧刘」。「成为像刘美贤一样的人」这话在社媒爆红，除了她对美国的「忠诚」，还因为其父的民运背景，有助于构建自由VS专制的叙事。

刘美贤父亲刘俊（刘俊国）是重庆人，1989年时为中山大学研究生，任广州学生自治联合会主席，后来经香港流亡美国，取得政治庇护，攻读法学，成为律师，合伙开设律师事务所。他在美国通过白人女性卵子和代孕母亲，生下五个孩子，刘美贤是大女儿，为培养爱女的滑冰事业，费尽心力，累计投入超过百万美金用于教练等各种费用。

刘美贤名扬世界，美国媒体纷纷报道「单身父亲」刘俊的付出，却不提她的母亲。她的母亲是谁？原来就是「中功」二号人物阎庆新，一度掌控着这个庞大经济帝国的财政大权。

上个世纪八九十年代，气功热席卷中国，「大师」辈出，包括张宏堡1987年创立的「中华养生益智功」（中功）。中功全盛时期号称在中国拥有3800万信众、10万员工，每年获利数亿元人民币。1999年，中国宣布法轮功和中功为邪教组织并加以取缔，张宏堡来到美国获得政治庇护，宣布成立「中国影子政府」自命为「总统」，纠结了一堆民运人士。

阎庆新曾是「中功」掌管财务的二姐，和张宏堡同居生活，但后来反目成仇，2003年状告张宏堡，涉及金额2300万美金。刘俊就是阎庆新的代理律师，而且还与大20岁的阎庆新结婚。当时阎庆新已经年过60岁，缺乏生育能力。2005年，刘美贤出生，阎庆新是她法律上的母亲。2006，张宏堡车祸身亡。2010年，刘俊与阎庆新离婚。算起来，老太太也80多岁了，但无法公开分享女儿的荣光。

纪晓华 

