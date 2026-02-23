西九龙开出高铁︱女客列车厕所跌粗金链靠职员「粪海捞金」 乘客寻失遗物3大贴士

一条价值数万元的金手链，险些在高速行驶的列车上「一冲而逝」。上周六（21日），在香港西九龙开往南宁东的G928次高铁上，一名姓钟的女乘客将一条约50克的金手链掉入厕所便池并被冲走。幸得列车长及维修人员协力，徒手伸入列车的集便箱中，成功「粪海捞金」。



事发于当日下午，钟女士乘坐G928次列车，在前往车厢洗手间时，手上的金手链突然断裂，掉进便池。更让人心碎的是，钟女士当时下意识按下冲水掣，金链瞬即被吸走。

钟女士的金链坐高铁时跌入马桶。

眼见自己即将在梧州南站下车，她立即向列车长蔡石玉求助，希望能找回该条重约值6.4万港元的金链。



列车长蔡石玉接报后，马上通知随车机械师。由于列车仍在高速运行，且集便器内部结构复杂，无法即时处理。机械师决定先封闭该洗手间，告知钟女士要待列车当晚返回南宁的维修基地后，才能作进一步处理。



列车当晚驶入南宁动车所。地勤机械师严芝科和搭档张浩开始为钟女士展开「寻宝」任务。他们判断金链应卡在集便器的「真空中转箱」内。



由于中转箱空间狭小，无法使用工具，两人只能徒手伸入箱内摸索。经过近40分钟的艰苦寻找，严芝科终成功找到金链。铁路部门目前已联络上钟女士，准备将这条失而复得的金链物归原主。

当乘搭内地铁路时，不慎遗失物品，应如何求助？

方法一：打开铁路12306App，在首页找到温馨服务中的「遗失物品查找」。进入登记页面，填写个人信息、乘坐列车车次信息、遗失物品信息，确认提交后可以在右上角“进度查询”中查看物品找寻进度；

方法二：拨打全国铁路客户服务电话12306，提供准确的车次、地点、物品描述、联络人等相关信息；



方法三：发现物品遗失后，如果还在车站里或列车上，可立即向铁路工作人员寻求帮助，详细描述遗失物品信息及位置。