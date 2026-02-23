春运返程高峰︱导航推「最优路线」致大塞车 车主后悔半夜提前出发

农历新年9日长假结束，内地年初六（22日）迎来春运返程高峰，许多驾驶者为避人潮提早在半夜起程，却遇上大塞车，时程增加了一倍，反而翌日出发「根本不塞」，抱怨自己做了「大聪明」。

春运返程高峰，各地公路出现红色星河。

春运返程高峰，各地公路出现红色星河。

各地车主为避开年初六白天的高峰，许多也在凌晨提前起程，但却遇到更夸张的塞车。杭州曹先生表示，凌晨3点半从湖南返程，计划12小时抵达，但下午仍被困湖北高速，时速最低仅20公里，被迫中途休息；深圳谢先生同样半夜出发，发现「路上全是大聪明」，次日路况反而更通畅。

内媒有分析认为，大塞车反映集体决策的「合成谬误」，个人的理性选择（错峰出行）演变为集体非理性。导航演算法趋同（如高德单日调用超26亿次），引导车辆集中涌入「最优路线」，结果导致凌晨成新高峰。