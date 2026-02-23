Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税违宪裁决｜中国商务部：正全面评估内容及影响

更新时间：11:16 2026-02-23 HKT
发布时间：11:16 2026-02-23 HKT

美国最高法院20日裁决，推翻了特朗普政府实施的全球关税措施。中国商务部今日指，正在对相关内容及影响作全面评估。

中国商务部新闻发言人23日在记者会上，回应有关美国最高法院判定美国政府依据《国际紧急经济权力法》对相关贸易伙伴加征的对等关税违法。

商务部指，注意到美国最高法院公布关税诉讼案裁决结果，正在对相关内容和影响进行全面评估。中方一贯反对各种形式的单边加征关税措施，反复强调贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方对等关税、芬太尼关税等单边措施既违反国际经贸规则，也违反美国内法，不符合各方利益。

发言人续指，事实反复证明，中美双方合则两利，斗则俱伤。中方敦促美方取消对贸易伙伴加征的有关单边关税措施。我们也注意到，美方正在准备采取贸易调查等替代措施，以期维持对贸易伙伴加征的关税，中方将对此保持密切关注并坚定维护中方利益。

