三叶虫化石？︱民众山头疯狂挖掘　当局封锁：再挖就塌︱有片

近日，山东泰安一座荒山突然成为网络热点。有网民发布影片，声称在斑鸠子镇的一座山上，挖掘到古生物三叶虫的化石。影片迅速在网上疯传，引发一股「寻宝热」，大批民众闻风而至。许多人带著铲子、螺丝批等工具，在山头上敲敲打打，甚至有人冒险爬上陡峭的山坡挖掘。

事件引发当局高度关注。辖区派出所工作人员周日（22日）证实，出于安全考虑，现已对该座山头实施封锁。「山上有安全隐患，再去挖山就塌了。」

斑鸠子镇政府工作人员亦表示，这座山在新年期间突然爆红。除了化石属于自然资源不应随意采挖外，山上地势陡峭，部分地方犹如悬崖，游客攀爬挖掘极易发生意外。

当局表示，对于已被游客挖走的少量化石，暂不作追究，游客可自行保留，但强烈呼吁民众不要再前往挖掘。目前，该山头已有民警驻守，防止再有人闯入。东平县自然资源局亦表示会关注此事，强调若证实有化石存在，将会进行保护。