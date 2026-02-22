Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南虎跳峡︱一家三口行未开发地段 8岁童失足堕崖身亡

即时中国
更新时间：19:00 2026-02-22 HKT
发布时间：19:00 2026-02-22 HKT

云南香格里拉虎跳峡大年初五（21日）发生致命意外，有8岁男童在未开放区域意外滚落山崖死亡。

伤者最初哭出声

据网传影片及极目新闻报道，有目击的户外领队指，事发地离当地最近的客栈不到3公里，是中虎跳峡一段野外的徒步路段。该路段1米多宽，当时山上风很大，小孩不慎坠落后，滚到20多米的山下。

目击者指，男孩坠落后，「我们赶到小孩身边时，最初还能哭出声来」。该领队指，男孩是与两名家人出游，并没有跟团。出事的是中虎跳峡一段野外路段，当地此前已封闭管理，不让游客进入徒步。

另一目击者指，救援人员将男孩抬回山上时，已失去知觉，他的父亲则坐在路边失控大哭。

有知情人士表示，事故发生后，下午5时许医护人员到现场时，男孩因头部受伤严重已无生命体征，其是和爸爸、奶奶一起来游玩的。

香格里拉市文旅局指，男童已不幸遇难，目前当地正在调查处理中。迪庆州应急管理局工作人员介绍，事发地并不在虎跳峡景区内，是附近的未开放区域。

 

