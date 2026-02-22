无赖家族︱襄阳汉阻女子轻生反遭家属围骂 网民：救人不如救狗︱有片

福建有初中女生扶救骑单车跌倒的老人，被对方索赔22万人民币事件后，湖北襄阳又出现「好心被雷劈」事件。有男子在商场协助制止企跳女子后，反被对方家属包围指骂。网民纷纷指，救人男子是因为坏了人家讹骗商场的阴谋。

好心抽走凳子解危机

网上广泛流传一条影片，指是发生于20日，湖北襄阳某商场。



相关新闻：2初中生扶自炒妇遭索赔¥22万 原告方已撤诉︱有片

影片中，一名穿深啡外套女子，站在凳上，于商场玻璃栏杆边大叫和企图跳楼，其旁边则有一名穿浅色外套女子拉扯制止。

之后再有一男一女走近，疑是企跳女家人加入阻止，企跳女期间一度单脚跨越栏杆，其家人间亦出现疑似互相指闹的动作。

情况持续混乱之际，正于企跳女背后食肆排队用膳的一名男子，走到企跳女背后，一手拉著对方衣服防止她跃出，一手抽走其用来站高的凳子，解除其跳楼危机。

奇怪的是，企跳女家人随即纷纷包围好心男，质问他为何突然抽走企跳女的凳子，令企跳女跌落地。即使好心男被女友拉走，放弃候餐，但企跳女的家人仍然不依不饶，跟著好心男指骂，期间更有一名赤裸上身的男子，不断推撞好心男，并似在「喊打喊杀」。

影片引起许多网民讨论，认为好心男是阻人财路，「人家本来是过来讹商场的，现在好了，你上门了」、「坏了别人挣几十万的买卖」、「仔细看白衣女的手，给人往上拽呢」、「现在对无赖不但没有处罚，还有奖励」、「好人难做，不要脸的东西太多了」、「宁可袖手旁观，不可见义勇为」、「还不救一条狗，狗都知道感恩」。

影片中的商场或当地公安，发稿时仍未就事件有通报。