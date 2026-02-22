湖南坠崖殉职6消防 国家消防救援局负责人出席追思会
湖南娄底市新化县消防救援局消息，2月21日，李江、陆洲、陈煌、易湘宇、段文圭、曹思贤6人的追思会在娄底市新化县殡仪馆举行。国家消防救援局、湖南省应急管理厅等的负责人，出席悼念，送别堕崖殉职消防员。
追思会在当日10时开始，新化县消防救援局负责人介绍6人生平，娄底市消防救援局负责人致悼词。随后，全体人员向遗像三鞠躬并作最后告别。
2月19日16时许，新化县消防救援局一辆消防车在当地炉观镇完成灭火救援任务后，返程途中意外堕崖，导致6名消防队员因公牺牲，1名消防队员受伤。
