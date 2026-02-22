反向过年︱父母入城过年带动银发经济 北上广深酒店长者客同比增56%

马年春节，一股「反向过年」潮流在内地一线城市悄然升温。越来越多年轻人不再急着抢票回乡，而是把父母接进城团圆。第三方旅游平台数据显示，今年「反向过年」机票预订量同比增长84%，「北上广深」60岁以上银发族的酒店入住量同比增长56%。专家指出，这股潮流折射出中国人团圆观念的深刻转变，「家人在哪里，哪里就是家」正成为越来越多中国家庭的新共识。

▍中国组 ▍

「妈，上海科技馆和马年生肖大展的联票订好了，过节咱们全家人一起去看看。」春节假期前夕，新上海人俞先生早早把母亲从江苏接到上海，一家人就地过年。他们的春节行程安排得十分丰富：逛上海科技馆和马年生肖展，坐浦江游船，城隍庙赏灯逛吃……大年初四，全家还将入住上海东郊宾馆，体验园林式酒店的雅致，再品尝地道本帮大餐，过一个充满海派风情的新年。

省下路费升级酒店游玩项目

经济上的考量，是许多年轻人选择「反向过年」的直接原因。去哪儿旅行数据显示，春节期间同一日期从一线城市出发「返乡」的机票，往往是反向「出城」票价的3至4倍，部分航线单程相差近1400元（人民币，下同）。不少家庭将省下来的路费用来升级酒店、丰富游玩项目，换得更高品质的团聚。比如网友「风中玫瑰」就留言称：「我妈从重庆来上海陪我过年，单程机票不到400元；我要回重庆，机票得花1500元。反向过年确实划算，既团圆了，也能带妈妈旅游。」

反向过年的兴起，让更多长辈有机会走进子女生活的城市。数据显示，北京、上海、成都、广州、深圳位列新春50岁以上旅客最热门目的地前5位；春节期间60岁以上乘客购买「人生第一张机票」的数量同比增长17%。为方便长辈出行，民航系统为老年旅客配套「首乘服务」，部分机场针对只会讲方言的老人推出「乡音伴行」服务，出行门槛大幅降低。

去哪儿大数据研究院研究员杨涵分析，「反向过年」既优化了春运资源配置，也折射出中国家庭对团圆的定义正在改变。对留沪过年的新上海人家庭、选择在上海感受浓厚年味和休闲节奏的市民而言，过年的意义早已不止于返乡或出游，更是创造属于大小家庭的温暖仪式感。

小家庭选择更少负担团聚方式

这种迁移的底层逻辑，源于中国家庭结构的小型化和人口流动的大幅增加。自媒体博主「吴晓波频道」撰文分析称，国家统计局数据显示，中国平均家庭户规模从1998年的3.63人降至2024年的2.51人，3人及以下小家庭成为主流。

当每个家庭的人口变小，关系变得更纯粹，年轻人自然会选择一种更高品质、更少负担的团聚方式。