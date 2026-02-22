Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南返程交通告急 部分机票逼近万元

即时中国
更新时间：09:30 2026-02-22 HKT
发布时间：09:30 2026-02-22 HKT

内地春节长假期近尾声，海南出岛交通昨迎来返程高峰，机票、轮渡车票全面告急，部分热门航线经济舱售罄，公务舱票价逼近万元（人民币，下同），再度将海南春节返程难的问题推向公众视野。海南航空表示，将调配宽体客机，重点执飞往返北上广航线。

「特地提前两天收假，2月21日海口直飞杭州的机票最便宜就要4600元。」吴女士（化名）是海南人，在杭州工作，春节假期为了顺利「飞」回杭州，她特地提前两天结束假期返程。

内地「潮新闻」报道，购票平台显示，23日（年初七，春节假期最后一天），海南三亚直飞杭州经济舱机票基本售罄，当天最便宜的票价为9060元（不含税），售票页面显示公务舱9.1折折扣。其余几趟直飞航班只剩全价公务舱机票，票价近万元（不含税）。

海南不但是春节「避寒」天堂，更是免税购物的首选地。作为海南自贸港全岛封关运作后的首个春节，当地文旅市场热度急升。数据显示，2月15日至18日，海口全市离岛免税店销售额达4.28亿元，其中cdf海口国际免税城贡献2.33亿元，同比增长24.6%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
17小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
15小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
15小时前
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
即时中国
3小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
23小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
23小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
16小时前
过年禽畜自救记｜大鹅勇挡主人磨刀 猪仔识转呼拉圈｜有片
00:19
过年禽畜自救记｜大鹅勇挡主人磨刀 猪仔识转呼拉圈｜有片
奇闻趣事
2小时前