海南返程交通告急 部分机票逼近万元

内地春节长假期近尾声，海南出岛交通昨迎来返程高峰，机票、轮渡车票全面告急，部分热门航线经济舱售罄，公务舱票价逼近万元（人民币，下同），再度将海南春节返程难的问题推向公众视野。海南航空表示，将调配宽体客机，重点执飞往返北上广航线。

「特地提前两天收假，2月21日海口直飞杭州的机票最便宜就要4600元。」吴女士（化名）是海南人，在杭州工作，春节假期为了顺利「飞」回杭州，她特地提前两天结束假期返程。

内地「潮新闻」报道，购票平台显示，23日（年初七，春节假期最后一天），海南三亚直飞杭州经济舱机票基本售罄，当天最便宜的票价为9060元（不含税），售票页面显示公务舱9.1折折扣。其余几趟直飞航班只剩全价公务舱机票，票价近万元（不含税）。

海南不但是春节「避寒」天堂，更是免税购物的首选地。作为海南自贸港全岛封关运作后的首个春节，当地文旅市场热度急升。数据显示，2月15日至18日，海口全市离岛免税店销售额达4.28亿元，其中cdf海口国际免税城贡献2.33亿元，同比增长24.6%。