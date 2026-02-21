Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

那艺娜︱网红歌手遭认定劣迹艺人 曾靠化妆扮俄妹呃粉200万

更新时间：16:15 2026-02-21 HKT
发布时间：16:15 2026-02-21 HKT

湖北省文旅厅近日认定网红歌手那艺娜为劣迹艺人，撤销她的演出许可。她过去曾卷入多宗争议，包括靠特效化妆、假口音扮俄罗斯人；假唱；直播买假货；与涉毒艺人同台等。

那艺娜原名翟革英，英文艺名Ladynana，是湖北荆门市人，她2022年以「＠俄罗斯娜娜」身份出道，利用「俄罗斯」人热爱中国的人设，唱有口音的中文歌、讲失实的俄罗斯知识，迅速走红，有多达200万粉丝，但本人其实不懂俄语。

相关新闻：李易峰复出｜嫖妓遭封杀3年人气依旧 泰国演唱会含泪道歉

「＠俄罗斯娜娜」未几被短片平台发现她假冒俄国人，终以「滥用平台道具、仿冒虚假人设」遭无限期封号。

至2024年，翟革英以那艺娜之名参加「星耀中国好声音」，同年并推出歌曲《爱如火》，大获好评，在全国巡回演出及狂接商演。但2025年，她卷入杭州演唱会假唱风波引发退票。2025跨年晚会中，与涉毒歌手「东来东往」、穿警服带货被拘的「嘎子」谢孟伟同台。

湖北省文旅厅今年2月12日，指那艺娜违反了《演出行业演艺人员从业自律管理办法》第八条规定，「不得以演艺人员身份参与营业性演出」认定那艺娜为劣迹艺人，撤销她的演出许可。

