跟著贺岁片旅行︱《飞驰人生3》带旺甘孜九龙县 深圳推《惊蛰无声》打卡路线

内地春节档电影票房突破35亿元（人民币，下同），多地趁势将观影与文旅深度结合，放大节日经济效应。首部国安电影《惊蛰无声》90%取景地位于深圳，前海、龙岗等近日推出电影同款「打卡」路线，让游客感受科技感十足的深圳。稳占票房冠军的《飞驰人生3》不但带旺高原赛道取景地四川甘孜九龙县，拍摄车辆冲下悬崖镜头的浙江诸暨陶家村，也着手打造特色景点，7月向公众开放。

▍中国组 ▍

截至昨午3时，春节档票房突破35亿元，少于去年同期的约57亿元。中国电影评论学会秘书长胡建礼认为，考虑到今年春节并无超大体量的影片，目前这一成绩已超过预期。「电影市场有大小年，经过去年《哪吒之魔童闹海》的火爆，今年回归小年，这也正常。」他还注意到，年初一平均票价49.7元，较去年同期的51.3元下调，这也对票房造成影响。

《飞驰3》带火高原赛道取景地

今年春节档自2月15日（年廿八）启动，持续至正月初七。赛车题材电影《飞驰人生3》暂列春节票房榜首位，《惊蛰无声》《熊出没·年年有熊》《镖人：风起大漠》《熊猫计划之部落奇遇记》分列第2至5位。值得注意的是，今年春节档不仅限于影院内的热闹，多地创新推出「电影+」融合模式，将观影与消费、文旅深度结合，放大节日经济效应。

「从未见过一部电影和深圳这么搭」，一位深圳观众说。张艺谋执导的《惊蛰无声》由国家安全部指导创作，深圳市委宣传部支持拍摄，讲述中国第6代战机的重要情报遭外泄、国安小组抓捕间谍的故事，是内地首部「聚焦当代国家安全题材」电影。

该片90%取景深圳，福田CBD、前海建筑群、大运中心、岗厦北地铁站等地标接连亮相。配合春节长假，深圳当局主办「跟着电影去旅游」活动，联合百度地图开发「惊蛰深圳Citywalk路线」让观众打卡，还可凭戏票到深圳科学技术馆领取文创、科技馆折扣券。

《飞驰人生3》延续系列热血搞笑风格，讲述赛车手张驰面对新挑战的成长故事。作为核心取景地的四川甘孜州九龙县，凭借震撼的高原赛道与壮美风光，从银幕火到现实，成为今年春节的文旅热点。片中一段车辆弹射冲下悬崖的震撼镜头，取景自浙江诸暨市陶家村，当地计划将此取景地建设为特色打卡点，预计今年7月建成开放。

国产贺岁片如《镖人：风起大漠》、《熊出没·年年有熊》、《熊猫计划之部落奇遇记》等，年初一起在港澳同步上映。央视报道，多间机构在港澳戏院设立展台，向境外观众推介影片相关主题旅游线路。据了解，《镖人》全程在新疆拍摄，展示了有「魔鬼城」之称的克拉玛依市雅丹地貌。《熊猫计划》的取景地集中在云南省临沧市，展示「中国最后一个原始部落」翁丁老寨的独特风情。