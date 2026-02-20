Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站︱北上男眼神飘忽身有可疑针孔 揭底裤「摄」1.7克海洛英

即时中国
更新时间：19:00 2026-02-20 HKT
发布时间：19:00 2026-02-20 HKT

西九龙站海关近日于一名入境男子身上查出1.7克海洛英。

海关发布消息，近日，西九龙站海关查获一名进境旅客在内裤夹层内藏匿海洛英，毛重1.7克。西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，发现1名进入海关监管区且未向海关申报的男性旅客眼神飘忽、精神异常亢奋，海关关员遂对其进行拦截检查。

检查过程中，海关关员发现其皮肤上有针孔若干，决定对其升级查验。经进一步查验，关员发现其穿著的内裤有一个破洞，随后在该破洞内查获注射器针头1个、透明塑料膜包裹的可疑粉末6粒，毛重1.7克。后经专业机构鉴定，在该批粉末中检出海洛英成分。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

 
 

