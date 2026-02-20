广东阳西4级地震 深圳震动明显港人亦有感
更新时间：15:21 2026-02-20 HKT
发布时间：15:21 2026-02-20 HKT
发布时间：15:21 2026-02-20 HKT
中国地震台网正式测定，14:28广东阳西(北纬21.75度，东经111.77度)附近发生4级地震，震源深度11公里。地震预警网在地震波到达前51秒向广州发出预警提示。许多网民反映在深圳也感到明显震动，香港也有市民报告有地震。
震央周边5公里内的村庄有红光村、高潮村、陇石村、白石根、石牌楼村、石牌大村、大下岭、奇敖村、海坦、东一村，20公里内的乡镇有程村镇、溪头镇、平冈镇、织𬕂镇、埠场镇、织贡镇、白沙圩乡。
周边县城：震中距阳西县16公里、距江城区23公里、距阳东区28公里、距阳春市47公里、距恩平市73公里，距阳江市25公里。
香港有民众向天文台反映亦感到震动。香港天文台指，暂收到约百名市民报告，称感到震动，时间持续约数秒。
