冬季奥运｜谷爱凌惊险晋级U池决赛 对再次摔倒感奇怪又懊恼

在2026年冬季奥运会的自由式滑雪U型池预赛中，代表中国的谷爱凌再次让观众为她捏了一把冷汗。她在第一轮滑行中意外摔倒，所幸凭借第二轮的稳定发挥，成功锁定决赛席位。这已经是她本届冬奥会上第三次在预赛中上演类似的「逆转」剧情。

压力不够大？

「我真的不是故意的，如果能第一趟就成功，我当然希望如此。抱歉，又让大家吓一跳。」赛后，谷爱凌带著招牌的笑容向传媒解释。对于为何总是在比赛初期出现失误，她坦言自己也感到「奇怪又懊恼」，并一直在寻找答案。

相关新闻：冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批

相关新闻：2026冬季奥运会│美运动员回击特朗普骂「loser」 谷爱凌声援

摔倒的瞬间，她脑中闪过的念头是：「怎么又来了？」事实上，在本届冬奥会的坡面障碍技巧和大跳台预赛中，她都曾出现失误，并在背水一战的压力下才成功晋级。

「这不是技术问题，」谷爱凌分析道，「我一直在问自己为什么资格赛总是摔倒。好像我需要达到一定的压力门槛，才能激发出最佳状态。第一轮的压力似乎还不够大，但我也不确定这么想对不对。」网友也调侃：「不摔不会滑？」

尽管过程惊险，但连续两届奥运会、六次闯入决赛的成绩证明了她的实力与强大的心理素质。谷爱凌表示，奥运会的巨大压力会让人过度思考，这是其他赛事所没有的。「但归根结底，我选择了相信自己，最终取得了胜利。我为自己今天应对压力的方式感到非常自豪。」