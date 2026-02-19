高CP值攻略︱内地年轻人潮兴「回旋镖」出游 借转机玩多一个城市

中国年轻族群，继特种兵的刻苦旅游后，又兴起一种「回旋镖」出行的悭钱办法。「回旋镖」旅行，是利用买低价中转联程机票，在转机的城市「顺道」深度游，在社交媒体出现大量相关攻略，教大家体验这种高CP值旅行。

较直飞省逾4成费用

综合观察者网、北京日报等报道，「回旋镖机票」是航空公司和旅游平台将不同航段组合形成的中转联程产品，例如「从天津（A）出发，经成都（B）中转，最后到北京（C）」，A与C要求地理相近，可以乘火车短时间往返，B则是真正想前往的旅游目的地。

相关新闻：1月访日旅客量减4.9% 4年来首降

由于两段航班间的长时间中转，常达30至60小时，旅客可在B城市有充足时间，吃当地美食、逛景点、买特产。最后在C地乘高铁回A点，实现用最低成本在多一个城市游玩的目的。

旅游平台携程的资料显示，2025年以来，回旋镖旅行方式兴起，年轻人购买绕行千里的机票，利用转机时间体验更丰富的旅行，最热门的转机城市为北京、长沙、武汉、上海、揭阳、成都、青岛、大连、鄂尔多斯等。

部份机场与航空公司，还为中转旅客提供免费住宿，进一步推高回旋镖旅行的CP值，社群平台亦有大量回旋镖旅行攻略，协助网民悭到尽。

有网民表示，仅需600元人民币，便购买到天津经成都至北京的机票。利用中转的30多个小时，足够在成都街头悠闲游览；抵达北京后，再乘火车返回天津。

另一无锡网友以691元购入2025年12月31日江苏无锡至常州（经重庆中转）的回旋镖机票，在重庆中转的37小时内可尽情游玩。元旦深夜从重庆飞回常州后，再搭顺风车返回无锡；若直接购买无锡往返重庆的直飞机票，总价则为1274元。