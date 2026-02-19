温家宝致信北川中学曝光 赞「坚强不屈」

2008年四川大地震，时任总理温家宝多次前往重灾区北川县指导抢险工作，几度前往北川中学慰问师生。春节前夕，83岁的温家宝致函北川中学党支部书记刘亚春的亲笔信在社交媒体曝光，字迹有力，盛赞北川中学「坚强不屈」，并向全校师生问好。

「我常想念北川中学。至今想到在地震中不幸遇难的师生，我都热泪盈眶，心里感到特别难过。震后，北川中学又屹立在新北川，坚强不屈，坚忍不拔，艰苦奋斗。」

「新的北川中传承大爱，努力让各族学生都能在学校中平等接受有质量的教育。刘校长这些年为学生的健康成长付出了心血。值此春节到来之际，谨向您表示敬意，祝您身体健康，并向全校师生问好。」温家宝写道。

2008年汶川大地震，温家宝曾多次前往北川中学慰问师生，并在黑板写了「多难兴邦」四个字。他曾在震后多次重访北川，包括2009年春节与灾民过年，以及2019年地震11周年时参观北川老县城遗址与纪念馆，表达对灾区人民的深切关注。