湖北烟花爆竹店初二爆炸酿12死︱有片

湖北宜城初二发生烟花爆竹爆炸事故，一家烟花爆竹售卖门店起火，造成12人死亡。

央视新闻报道，事发地点为襄阳市宜城市郑集镇一烟花爆竹售卖门店。今日（18日）下午2时许该店起火爆炸，过火面积约100平方米。



网传现场影片所见，爆炸威力强大，大量浓烟从门店涌出，期间大量爆竹不断被引燃，有民众尝试附近，亦有民众在门店外围观。当局派出多辆消防车到场，并封锁现场。事发原因正在进一步调查。

相关新闻：连云港烟花爆炸酿8死 国务院安委办挂牌督办

本月15日，江苏连云港东海县因村民个人燃放烟花不当，导致附近一烟花爆竹经营部爆燃，造成8人遇难、2人轻微灼伤。