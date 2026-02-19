山东14岁孝子父癌亡母术后停工 街头卖挥春还债养家

农历新年，大部份人都与亲友欢度佳节，但山东招远14岁考顺男「小高」，却帮父母还债，于街头摆摊卖每张0.5元（人民币）的挥春，小高的同学更在现场帮手、市民纷纷出手支持，甚至有有心人多付款，但小高却坚持拒收，亦有网红下了一万元的订单。事件曝光后，在网络掀起关注。



「极目新闻」报道，周二（17日），小高的母亲徐女士表示，2024年，丈夫因癌症离世，家中只剩下自己、一对龙凤胎儿女和81岁的老爷共同生活。平日里，她带著几个工人做散工，挣点钱补贴家用。网上有指，小高父亲患癌和母亲的手术费，让一家欠债三十多万元，经济陷拮据之境。

14岁少年小高为了帮补家计还债，在街头摆摊卖挥春。

挥春售价仅¥0.5

2025年，徐女士因腰部患病接受了手术，术后行动不便，无法工作，亡夫加上自己的治疗费已外债逾30万人民币。因此，摆摊卖挥春的事就交给了一对龙凤胎，二人一、两岁时就跟著自己摆摊。丈夫去世后，她曾对儿子说：「爷爷年纪大了，你是男子汉，这个家你要帮妈妈撑起来。」没想到，孩子牢牢记住了这句话，十分懂事，主动扛起了分担家庭重担的责任。

龙凤胎每日摆摊十多小时

徐女士称，从去年腊月十七至除夕，两个孩子每天一早出摊，坚守摊位十几个小时，直到晚上才回家休息。就这样，两个孩子坚持了13天。他们饿了，就在摊位附近买些简单的饭菜充饥，「有时候，我给他们送饭，顺便帮忙照看一会儿摊位。」除夕中午，她和两个孩子一起收摊后，便回老家陪著公公吃年夜饭、过除夕。



一开始，两个孩子一天只卖两、三百份，回家担心得哭起来。徐女士安慰孩子们，认为能卖得一点已不俗。

