女私厨置业梦︱湖南「90后」新春狂赚¥4.5万 放工孤独食外卖

农历新年本是阖家团圆的日子，年仅27岁的「90后」女厨师曾恋却牺牲与家人团聚日子，不断接工作，甚至不惜独自吃外卖，目的就是为了一个置业梦。

来自湖南邵阳邵东的曾恋在长沙从事私厨已近三年。往年春节她都会回家过年，但眼见近年上门烹调年夜饭的需求日益殷切，她萌生留守工作的想法。上月，她在家人不知情下于社交平台发布「春节留守接单」的消息，除夕夜的档期随即被预订一空。

《潇湘晨报》报道，曾恋希望趁年轻多赚点钱。由于平常口碑好，加上工作勤奋，曾恋月入已近3万元（人民币‧下同）。春节这个黄金档期，她的收入更可增至近4.5万元。她主理一桌10个菜的年夜饭，若包食材收费1888元，不包则为988元。

连工包料¥1888

曾恋没有团队，由前期与客户沟通菜单、采购备料，到最后烹调成品、摆盘布置，均由她一人包办，力求为客户提供最完美的体验。



除夕当天，她早上8点便出门前往第一位客户家中，为其准备中午的团年饭。到了中午离开客户家后，自己就在车上找些水果充饥，随即便要赶往下一家准备晚上的年夜饭。

奔波了一整天后，曾恋的除夕晚餐，是在外卖选择不多的情况下，为自己点的一份湘西泡菜。她一边吃着，一边还要忙于沟通翌日的订单。



对于未来，曾恋充满期盼。新的一年，她希望能凭借自己的双手，在长沙买下一套属于自己的房子，将来能把家人都接来，在自己的家里，亲手为他们做一顿真正的团年饭。