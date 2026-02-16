人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯

内地每年春节期间播出的央视春晚，16日再度成为北京展示高端制造与科技政策的重要舞台，今年共有4家新兴人形机械人新创企业，宇树科技（Unitree）、银河通用（Galbot）、松延动力（Noetix）与魔法原子（MagicLab），登上春晚舞台，路透社报道指出，今年春晚不仅是文艺演出，更是中国大陆推动人形机械人与未来制造战略的象征性展示。

「AI+制造」战略核心

春晚是全国关注度最高的年度节目。去年春晚曾安排16台宇树科技全尺寸人形机械人与舞者同步表演，引发广泛讨论，数周后，该公司创办人更获安排与国家主席习近平会面，显示官方对机械人产业的高度重视。

过去一年，国家主席习近平已与5家机械人新创企业创办人会晤，数量与他接见电动车及半导体业者相当，使人形机械人成为少数获得最高层关注的新兴产业之一。分析人士指出，春晚长期被用作展示中国科技野心的窗口，从太空计划到无人机与机械人技术，皆曾透过这一舞台对外传递政策讯号，能登上春晚的企业，往往能获得政府订单、投资与市场准入等实质利益。

在机械人表演背后，中国正将机械人与人工智能列为下一阶段「AI＋制造」战略核心，希望藉自动化提升生产力，以抵销人口老化与劳动力减少压力。北京科技分析人士指出，人形机械人结合人工智能、完整硬体供应链与制造雄心，对政策制定者与大众而言具有高度象征意义。

数据显示，中国去年占全球约1万3千台人形机械人出货量的90%，远超美国竞争对手，包括特斯拉Optimus机械人，投行摩根士丹利预估，今年中国人形机械人销量将倍增至2.8万台。特斯拉CEO马斯克近期也坦言，中国企业将是最大竞争对手。

目前多数人形机械人仍处示范应用阶段，例如银河通用与电池龙头宁德时代合作进入工厂测试，优必选（UBTech）则取得政府合约，将人形机械人部署于中越边境物流与支援任务。中国新创也加速开发AI模型训练机械人「大脑」，透过真实环境数据提升感知与语言理解能力。

分析师指出，外界将观察今年春晚机械人表现是否在多机协作、故障复原与精细操作上取得突破，因为能稳定抓取物体等精密动作，技术难度其实远高于翻滚或跳跃等炫技展示。

