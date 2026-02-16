内地电影春节档 哪部贺岁片将成为票房黑马？

去年春节档，《哪吒2》以154.46亿元票房创造神话，并带动其出品方光线传媒股价在节后疯狂飙升，成为业界传奇。珠玉在前，今年春节档（2月15日至23日）哪部影片能脱颖而出，复制此般辉煌，已成为影迷与投资者热议的焦点。

八部影片混战

今年春节档共有8部影片定档，其中《飞驰人生3》、《惊蛰无声》、《镖人：风起大漠》等6部影片集中在大年初一（2月17日）展开正面交锋。从预售情况看，这三部影片暂时领跑，各具成为爆款的潜力：

《飞驰人生3》：作为春节档的常客，该系列前两部作品已累积超过50亿的票房和庞大的观众基础，被视为今年最稳健的头号种子选手。

《惊蛰无声》：由国师张艺谋执导，并汇集了顶级流量明星易烊千玺与朱一龙，强大的主创阵容使其具备冲击票房冠军的实力。

《镖人：风起大漠》：改编自知名国漫，由被誉为「天下第一武指」的袁和平执导，有望凭借其硬核武侠风格和精良制作，通过口碑发酵实现逆袭。

《星河入梦》：导演韩延此前执导的《送你一朵小红花》曾创下14亿票房佳绩，让他成为黑马的有力竞争者。

尽管多片云集，但从宏观数据来看，市场情绪似乎趋于谨慎。截至2月13日，今年春节档总预售票房仅为2.18亿元（人民币，下同），远低于2025年同期的6.90亿和2024年的4.74亿。有券商分析认为，受去年《哪吒2》超高票房基数的影响，今年总票房或将有所回落，预计在65亿至85亿元之间。

不过，也有乐观观点指出，近年春节假期延长，且各大片方愈发倾向于将年度最重磅的作品集中于此档期，有望支撑票房再创佳绩。

此外，为防盗拍行为，国家版权局近日公布了2026年度第三批重点作品版权保护预警名单，《飞驰人生3》、《惊蛰无声》、《镖人：风起大漠》、《熊猫计划之部落奇遇记》、《星河入梦》、《熊出没·年年有熊》和《夜王》等七部院线电影上榜。