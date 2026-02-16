央视春晚机械人上演小品喜剧 不扭秧歌表演武术

内地中央广播电视总台于2月16日晚举行《2026年春节联欢晚会》（简称央视春晚），其中，高科技元素再度成为万众瞩目的焦点。今年，共有四家顶尖机械人公司的产品将登上春晚舞台，以武术、小品、歌舞及微电影等多种形式，与演艺明星同台献技。在《武Bot》节目表演中，人形机械人化身「武术高手」，一招一式行云流水，令人惊叹。

人形机械人组团上春晚

作为春晚的「老朋友」，宇树（Unitree）科技已是第三次携手春晚，以「机械人合作伙伴」的身份参与这场年度盛会。继去年凭借一段魔性的「扭秧歌」舞蹈成功破圈后，今年宇树的机械人将「改换门庭」，跨界学习中国功夫。节目单显示，它们将与实力雄厚的河南塔沟武术学校的学员们联袂上演一场别开生面的武术表演，展现刚柔并济的机械之美。

除了宇树科技，今年春晚还迎来了三位「新成员」：松延动力（Songyan Dynamics）、魔法原子（Magic Atom）以及银河通用（Galaxy General）首次亮相便身负重任，分别融入到不同类型的节目中。

松延动力将跨界喜剧界，与著名小品演员蔡明、王天放共同表演小品《奶奶的最爱》，其在小品中的具体角色引发观众期待。

魔法原子则将现身于歌舞类节目，为陈小春、言承旭等人带来的歌曲《智造未来》进行伴舞或互动表演，以视觉化的方式诠释科技感。

最受关注的莫过于银河通用，据第一财经透露，该公司的机械人将在春晚的贺岁微电影中，与喜剧界的黄金组合沈腾、马丽同框出镜，上演精彩对手戏。