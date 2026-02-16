兼职「铲屎官」︱过年「宠物上门喂养」需求暴增 95后女生9天劲赚¥8500

今年春节，随着大量市民返乡或出游，「宠物留守」问题催生上门喂养服务的火爆需求。杭州一位95后女生小谢成功抓住商机，兼职担任「宠物托管师」，短短9天内接下逾百张订单，收入近8500元（人民币，下同）。

本身是资深「铲屎官」的小谢，从5年前开始尝试这份兼职。她发现，许多饲主即使家中配有自动喂食器和猫砂盆，仍会担心机器故障或宠物独处的状况，因此宁愿花钱请人上门查看以求心安。

为此，小谢提供了两种服务：一种是20分钟的「极简服务」，包含换粮换水、清洁猫砂和观察状态；另一种则是35分钟的「标准服务」，额外增加陪玩互动。为了让饲主放心，她每次上门都配备即弃鞋套、手套及消毒用品，并将服务全程以照片和影片记录，即时传送给客户。

这份工作看似简单，实则充满挑战。小谢不仅要应对不同猫咪的「怕生、应激」反应，更要时刻提防猫咪趁开门时溜走。有时遇到宠物因紧张而随地便溺，一次清洁就可能耗费一小时。

尽管辛苦，但丰厚的回报与客户的信任让小谢选择留在杭州过年。订单从2月15日开始暴增，最高峰时一天要跑22家，从清晨五、六时一直忙到深夜。「能吃上一口热饭就很满足了，」她笑著说。

小谢表示，这个行业竞争日趋激烈，但只要用心做好服务，让宠物得到妥善照顾，让主人放心，就能在市场上站稳脚跟。