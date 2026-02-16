丙午马年︱美国驻华使领馆发新春帖文 外交官出镜大跳牛仔舞︱有片

丙午马年即将来临，美国驻华使领馆即在中国传统大节，在社交媒体发帖送上祝福。美国驻华大使庞德伟（David Perdue）亦发帖，提出希望在共同价值观下，引领中美两国迈向稳步前进的一年。

美国驻华使领馆在X发帖写道：「春风得意马蹄疾，牛仔起舞贺新禧。请查收美国驻华使领馆外交官倾情出镜、「马上」送达的新春祝福。祝大家马年红红火火，福气满满，吉祥如意！」影片相信是美国驻华使领馆外交官一身牛仔装，再示范跳牛仔舞的画面。最后，影片亦出现多个美国驻内地的总领馆人员亦向中国人拜年画面。



此外，庞德伟在X帐号写道：「在美国，马象征著牛仔精神，这是一种充满韧性、毅力和开拓新疆域勇气的传承。马年#YearOfTheHorse即将来临，愿坚忍不拔的共同价值观引领我们两国迈向稳步前进的一年。马年大吉！」

