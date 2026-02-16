Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鹦鹉热︱浙江大叔持续高烧不退 家人及时披露接触家禽史救命

更新时间：10:39 2026-02-16 HKT
发布时间：10:39 2026-02-16 HKT

无论外游或日常生活，都应让尽量避免接触禽鸟，否则随时感染鹦鹉热。浙江省中医院感染科早前接收一名持续高热的长者周大爷。体温持续超过40℃，伴有干咳、气短。即使接受抗感染治疗，病情未见好转，电脑扫描复查显示肺部问题仍在扩大。

三天后，周大爷体温未降，氧分压进行性下降，随时出现呼吸衰竭的风险。医院感染科朱强副主任团队追问家属，病人最近有没有接触过鸡、鸭、鸽、鸟等禽类。家人才想起，周大爷平时在家养鸡养鸭，发病前刚刚宰杀过家禽。

相关新闻：郑州妇常逛公园看鸟染鹦鹉热肺炎入ICU 7招教自测有没有「中招」

综合各种线索，包括有禽类接触史 + 肺炎进展迅速 + 常规抗感染无效等，医护团队高度怀疑病人感染鹦鹉热、军团菌等「非典型病原体」感染。经病原检测，最终证实周大爷感染鹦鹉热衣原体肺炎。经过针对性抗感染方案，周大爷体温才逐渐下降，呼吸恢复顺畅。

甚么是鹦鹉热？

朱强表示，鹦鹉热是由鹦鹉热衣原体感染引起的一种人畜共患病。该病最初多见于鹦鹉饲养者，但事实上，鸡、鸭、鸽子等常见禽类也可能携带该病原体。其主要传播途径为呼吸道吸入，鹦鹉热衣原体在干燥的禽类粪便和羽毛碎屑中可存活数月。

相关新闻：浙江女子围观宰鸭后确诊鹦鹉热

在清理鸟笼、打扫禽舍时，若吸入含菌的尘埃或气溶胶，便可能导致感染。此外，破损皮肤接触病禽或其污染物，或被病禽抓伤、啄伤，也可能被感染。人与人之间的传播极为罕见，日常接触如交谈或同处一室，传播风险极低。

鹦鹉热的临床表现类似重感冒，但病程更为凶险。其潜伏期通常为5至14天，发病后常表现为突发寒战、高热（体温可达39至40℃）、剧烈头痛、全身肌肉酸痛（尤其是颈部和背部）。严重者可出现胸闷、胸痛和呼吸困难。

与普通感冒的初步区别在于：鹦鹉热起病更急，病程更长（可持续2至4周）；流鼻涕、打喷嚏、咽痛等上呼吸道症状不明显，咳嗽以干咳为主；头痛、肌痛显著；对常规感冒药反应不佳，且病情可能进行性加重。重症鹦鹉热可导致肺炎、心内膜炎、肝炎，甚至多器官功能衰竭。

