8部贺岁片缺现象级 票房料冷

去年贺岁片《哪吒2》横空出世，带动以超95亿元（人民币，下同）的总票房刷新影史纪录。今年贺岁片受众差异显著，有8部影片与观众见面，涵盖喜剧、悬疑、武侠、科幻、动画等多种类型，但缺乏现象级电影。2026年春节档总票房已突破3亿元，但这一成绩较去年同期超过6亿元的预售规模下滑逾50%。

韩寒执导的《飞驰人生3》独占鳌头，大幅领先第二名张艺谋执导的国安电影《惊蛰无声》，武侠片《镖人》以及《熊出没》、《星河入梦》位列3 — 5名。

实际上，早在2017年，韩寒的《乘风破浪》就瞄准春节档，收获了超10亿元的票房，之后春节上映的《飞驰人生》和《飞驰人生2》分别获得17.28亿元和33.61亿元的不俗成绩。沈腾主演的《飞驰人生3》，延续了赛车与喜剧融合的风格，在2026年春节档预售中表现强劲。