连云港烟花爆炸酿8死 国务院安委办挂牌督办

临近农历新年，许多人也会烧烟花炮竹庆祝。江苏连云港有人因不当燃放烟花，引燃售卖烟花的地方，大火导致8死2轻伤。2月16日上午，应急管理部召开除夕视频调度会，会上明确江苏连云港烟花爆竹爆炸，由江苏省政府组织调查组提级调查，国务院安委会办公室挂牌督办，彻查原因、严肃追责问责。

央视此前报道，事发于连云港市东海县石榴街道东安村，15日下午2时半，有村民因燃放烟花不当，导致附近一烟花爆竹经营部爆燃，应急、消防、公安、卫健等部门赶赴现场救援处置。



相关新闻：他只是孩子︱江苏2熊孩监生烧死西摩犬 家长盲撑「不就是一条狗」惹怒全网

消防至下午4时，将明火救熄，事故造成8人死亡、2人轻微灼伤。

目前，相关责任人已被控制，具体原因调查、善后处置等工作正在进行中。