中国首艘全甲醇燃料江海船首航 减排二氧化碳逾90%

中国第一艘纯甲醇燃料的江海直达船舶「创新19」号14日首航成功，该船实现二氧化碳减排超过90%，氮氧化物减排60%，硫氧化物减排99%为中国绿色航运迈前一大步。

全甲醇燃料船「创新19」首航成功。龙de船人

中新社报道，「创新19」号由江苏勤丰船厂码头到浙江宁波舟山港，实现江海直达船舶以全甲醇做燃料。

「创新19」船长126.6米、宽22.6米，总吨9614，由中国自主研发设计。该船搭载的CS8L21M甲醇单一燃料中速发动机，采用先进的甲醇缸内直喷技术，甲醇替代率超过90%，达到国际先进水平，为中国甲醇动力船舶发展提供了核心装备支撑。

甲醇燃料因兼具环保、经济、易储运等优势，成为船舶清洁能源替代的重要选择。