文锦渡口岸｜货车油箱暗格起获9银砖 重134kg价值近¥430万

即时中国
更新时间：17:00 2026-02-14 HKT
发布时间：17:00 2026-02-14 HKT

近日，金银价屡次刷新历史高点，有不法份子趁机走私贵价金属至内地。深圳海关关员近日在一辆货车油箱发现9块银砖，总重134公斤，价值约428.8万元（人民币，下同）。

据海关发布2月14日消息，1月30日，文锦渡海关在进口货运渠道查获车体改造暗格，藏匿白银134公斤。

相关新闻：罗湖海关｜背包藏3支总值¥10万红酒 男水货客过X光机断正

当日，海关关员对一辆进境货车开展机检查验时，发现车辆油箱部位机检图像异常，随即开展人工查验。

海关关员登上车体后，看到车辆油箱顶部覆盖了一层铁皮，掀开铁皮发现在两个油箱中间的空隙处加装了一个铁质暗格，内藏未向海关申报的银白色块状金属9块，共重134公斤。经鉴定，上述块状金属为足银。按查获当日市场行情计算，价格约为428.8万元。

经进一步问询，司机承认收钱帮他人带货入境。该案件已移交海关缉私部门进一步处理。

FXStreet数据显示，白银价格（白银/美元）在周五（13日）上涨。白银交易价格为每安士78.91美元，比周四的74.78美元上涨了5.52%。

