深圳北站推宠物托运 首个春运订单爆满

2月12日，2026年节前春运已经进入客流高峰。今年春运旅途上，高铁车厢里多了一群特殊的旅客——宠物「毛孩」。据南方都市报，今年是深圳北站推出宠物托运服务后的首个春运，目前每日宠物托运订单几乎全满，日均托运订单量20单左右。

报道指，有旅客表示之前选择过航空托运，但耗时长、托运地点也不便，高铁托运让他省心也放心；亦有旅客表示由于老家离深圳比较远，但又想带宠物回家过年。以前开长途返乡，人累宠物也累，现在高铁推出宠物托运功能，不仅方便，更是宠物友好出行的一大进步。

为进一步提升春运便民利民服务能力，高铁宠物托运服务进一步扩大范围，新增多趟跨省动车办理业务，实行「人宠分开、专人看护」，为携宠出行旅客提供更多选择。此次，中铁快运扩大高铁宠物托运服务试点范围，新增哈尔滨、沈阳、太原、郑州、合肥、上海、赣州西、珠海、桂林北、银川、西宁等67个车站，办理业务的高铁站总数达到110个，高铁列车由54趟增至170趟。