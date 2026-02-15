河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少

河南矿山起重机有限公司去年（2025）获利2.7亿元（人民币，下同），创办人崔培军决定提拨其中1.8亿元，约占公司近七成利润，分配给7000名员工。公司表示，年终奖金将透过现场与线上方式发放，并于昨（13）日举行周年晚会（年会），现场摆放6000万元现金，让员工上台数钱，数多少拿多少。

错一罚十 有人要倒扣2.2万

6000万百元大钞在长桌上铺满，不同年限的一线员工，分为5分钟、10分钟和15分钟组别。分批上台限时数钱，数多少拿多少。

数钱规则为：限定时间内，不得借助任何工具，时间一到需立即停止数钱。计数结束后，参与员工需向现场服务人员上报自己数到的数量并签字确认，随后前往验钞机区域核验，自报数量跟验钞机核验数量一致，即可全部拿走。年会现场专门摆放了40台点钞机，为数钱环节提供辅助。

规则明确「错一罚十」，即数错一张扣十张对应现金，最终金额按核减后的余额计算。

数钱活动以班组为单位开展，所得款项由班组全体人员平均分配；任何形式的作弊行为，将直接取消参与资格，计数结果作废。

据纵览新闻，有员工15分钟数了10万元；不过亦有人因数错最终倒扣2.2万元。

老板崔培军：从没想过当网红

老板崔培军过去也曾多次提拨高比例利润分红。该公司2024年净利2.6亿元，其中，1.7亿元分配给员工，比例维持在六成五至七成之间。对此，公司高层表示，企业采取利润共享模式，希望形成稳定经营与员工共享成果的循环。

面对「全网最爱发钱老板」这个称号，崔培军回应称，「不是我爱发钱，是年轻人背著车贷房贷，能减一点是一点。」他又说：「我给我的员工发钱有错吗？没错吧。」对于被指抄作，他回应称：「从未想过会成为网红，更无意带货，自己未刻意追逐流量。」

除年终分红外，公司也在节庆时提供额外补助，如妇女节发放现金与礼品、麦收季给予带薪返乡补贴、高温津贴等。另设有「孝亲金」制度，每月向员工父母发放500元至2000元不等补助，还连续多年组织员工父母旅游活动。