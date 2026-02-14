情人节｜多地214结婚登记约满 一号难求

今年2月14日是内地婚姻登记实现「全国通办」后的首个情人节，又恰巧在过年前，结婚登记预约十分火爆。

根据深圳发布2月6日消息，2月14日当天，深圳各区婚姻登记处线上名额已全部约满。消息显示，广东民政婚姻登记网上预约系统规定，网上预约须提前1天预约，可预约15天内的号源，1月31日放号（派筹）后，不少抢到2月14日号的网友在社交平台上分享喜悦，有网友表示「太难抢了，3个人一起蹲点抢才抢到」。

据广州日报2月8日报道，预约系统中2月14日这一天，珠海、汕头、佛山、茂名、潮州等地婚姻登记处线上名额已全部约满。

预约系统中2月14日这一天，广东婚姻登记处线上名额已全部约满。

在江苏，据无锡发布2月3日消息，无锡各结婚登记点2月14日线上预约已全部约满。据苏州发布2月5日消息，苏州20多个结婚登记点位绝大部分已经约满。

据成都发布2月5日消息，四川省婚姻登记网上预约系统显示，成都多个区域的结婚登记服务点在2月14日的预约名额已满。包括四川天府新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。

据都市现场2月9日报道，2月14日当天，江西南昌红谷滩区、东湖区、青云谱区、湾里管理局、青山湖区、新建区、进贤县、高新区民政局婚姻登记处线上预约均已约满。

据福建日报2月12日报道，2月14日当天，福州鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、长乐区、闽侯县、福清市、永泰县、闽清县民政局婚姻登记处线上预约均已约满。

2025年5月10日起，新修订的《婚姻登记条例》实施，婚姻登记地域限制取消，新人领证不再需要户口本，婚姻登记全国各地通办。政策实施后，全国「跨省通办」婚姻登记量已显著上升，在部分流动人口集中的城市，增长幅度较大。

2月11日，民政部公布2025年婚姻登记数据，结婚登记676.3万对，离婚登记274.3万对。其中，与2024年相比，结婚登记增加了65.7万对，离婚登记减少77万对。

