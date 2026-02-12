Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网信办春节专项行动 整治「年货采购」炫富挑动负面情绪

即时中国
更新时间：16:28 2026-02-12 HKT
发布时间：16:28 2026-02-12 HKT

新华社报道，为了营造喜庆祥和、积极向上的春节网络氛围，中央网信办决定即日起开展为期1个月的「清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境」专项行动。

专项行动著力整治4方面问题，包括：恶意挑动负面情绪、生成传播「数字泔水」等垃圾信息、炮制传播不实信息、为违法活动引流。

其中，恶意挑动负面情绪方面，重点整治以「年货采购」「春节风俗比拼」等名义炫富斗富，恶意挑动攀比对立。

借春节晚会、春节档影视作品、热门体育赛事等，组织参与网上「饭圈」活动，挑起拉踩互撕等。

生成传播「数字泔水」等垃圾信息方面，重点整治利用AI等新技术新应用批量生成逻辑混乱、信息空洞、高度雷同的低质内容等。 

根据工作要求，专项行动将压实平台责任，督促重点平台成立工作专班，加大对首页首屏、热搜榜单、热点推荐、PUSH弹窗等巡查力度，主动清理处置违法违规信息；严肃查处问题突出的违法违规网站平台、账号及MCN机构，及时公布典型案例查处情况和治理成效，形成有力震慑。

