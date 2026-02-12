柬埔寨电骗｜男子应聘船员失联近5个月获救 近日将乘大使馆包机回国

黑龙江26岁船员于金库陷「海外高薪」求职陷阱，被骗入柬埔寨电诈园区，经近5个月炼狱后因一场国家级清剿行动获救。

于女士向内媒称弟弟于金库应聘做国际船员后失联近5个月，确认被骗进柬埔寨电诈园区，2月10日她收到消息称于金库已获救，将于近日坐大使馆包机回国。

于金库。

于金库父亲曾飞往柬埔寨寻子。

于金库是中国船员。

于女士称，由于担心弟弟安全，与弟弟恢复联系后，她每天都和弟弟互发消息，通过与弟弟视频通话，她发现弟弟明显消瘦。

去年9月，于金库通过广东一间公司，拿到一个国际船员的工作机会，月薪高，待遇好，仿佛一张通往财富自由的单程船票已经攥在手里。然而，出发后很快就失联，电话不通，微信不回，家人最初还以为是海上信号不好，但家人官方渠道一查，弟弟的工作信息、海员证记录，统统没有。于女士报警，警方一查，弟弟最后的定位，赫然出现在柬埔寨。

其近六旬父在1月26日毅然飞往柬埔寨，一个完全陌生的国度，去寻找儿子的踪迹，结果只能求助大使馆。直到1月31日，失联近5个月后，于女士收到弟弟来电，原来他被骗进了电诈园区，每天都在高压下工作，更被毒打。

于金库获救因为柬埔寨新首相洪玛奈亲自下场主导，开启了一场号称「规模最大、力度最强、体系最完整」的电诈清剿行动。

2月6日，中国驻柬大使馆发消息称，自1月1日至2月初，柬埔寨警方捣毁190处电诈窝点，逮捕2508人。