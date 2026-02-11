Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

母女新疆冰河拍照落水险死 救人勇向导衣著成焦点︱有片

即时中国
更新时间：18:00 2026-02-11 HKT
发布时间：18:00 2026-02-11 HKT

内地再有游客为打卡遇险。新疆已结冰的喀纳斯河有母女先后跌入水中，被冰水冻得无力自救，有当地向导冒险跑到河对岸，将在零下20℃气温又泡在冰河中冻僵的女子救起，而向导当时只穿单薄短袖T恤，成为焦点。

现场温度低至-20℃

红星新闻报道，2月10日，有网友发帖，指喀纳斯河有两名游客掉入河内。

相关新闻：见义勇为？︱云南私家车陷火海 白衣男徒手救三人成热话︱有片

现场影片可见，一名身穿粉色外套的女子首先跌落水，即被河水冲去一段距离，另一穿白衣女疑为救女儿也跌入河中，被河水冲到对岸边。

粉色外套女子获现场多名游客联手救回陆上，但白衣女疑被冰块卡著，无法自行上岸。在被冰冷河水浸泡下，白衣女很快便面色发白。

一名穿著短袖T恤的男子见状况危急，立即绕路跑到河对岸救人，但因女子被冰块卡着，其力气不够，于是召唤其他在场者协助，最终成功把白衣女救离冰河。

游客常越警戒线拍照

救人男子邓子龙事后向媒体表示，他是当地的司机兼向导，当时听到有人跌入冰河，因情势危急，便本能地参与救援。他透露，景区内有警戒线，但常有游客越过拍照，但河边俱是冰面，容易出现滑入河中的意外。

他透露，意外落水的是两母女，是自驾游客，因女儿拍照不慎落水，母亲也为救女而跌入河中。邓子龙解释，因穿着羽绒会阻碍救人，于是他「什么都没想，就把羽绒服一脱」，只穿短袖T恤去救人，却意外成为话题。

喀纳斯景区10日发通报，指事发于10日下午1时半，涉事女子越过警戒线拍照滑入冰河，母亲营救时一同跌落被急流冲走。2人获救后身体状况平稳。景区重申，游客不应跨越警戒线进入危险区域。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
9小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
10小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
6小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
7小时前