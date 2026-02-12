Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跌市奇葩︱杭州业主¥250万买新楼获赠1KG黄金 楼价跌金价升账面赚¥25万

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-12 HKT
发布时间：07:30 2026-02-12 HKT

买内地楼竟出现戏剧性升值？近年经济放缓，内房楼价大跌，市场滞销，大部份人买楼后都要承受楼价贬值之痛。数年前，有地产商为促销单位，为免避开政府规定不能胡乱减价的规定，不惜以送黄金作招徕，吸引买家。

一套杭州的远郊房，两年前买入的单位账面跌价过百万（人民币，下同），但因当年发展商送的黄金价格暴涨，两者对冲下却让业主资产增值。

黄金不足3年升值1.5倍

杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪
当日楼盘推出买楼送黄金的促销活动。
当日楼盘推出买楼送黄金的促销活动。

《都市快报》报道，2023年6月，杭州临安区华发荟天府开展促销活动，推出「买房送黄金」这一奇招。一位曾参与该楼盘策划的前员工忆述，「房源按原价卖直接返黄金，第四批次房源（除4、6、7、14号楼以外），89平方米的房子返黄金700克；100平方米的房子返黄金850克；119平方米的房子返黄金1000克。第五批次房源（4、6、7、14号楼）89平方米的房子返黄金900克；100平方米的房子返黄金1050克。」

以当时金价每克约450元计算，购买119平方米户型、总价约250万元的房子，可获得价值约45万元的1公斤黄金，变相房价获8.2折。

但两年半后，「剧情」迎来惊人反转。临安区的房价两年来出现大跌价。华发荟天府所在的板块，房价从2023年约2.2万元/平方米，回落至目前挂牌价约1.47万元/平方米。

楼价贬值¥87万

与此同时，截至今年2月9日，国际金价已从2023年的每克约450元，一路升至每克约1120元，涨幅接近149%。

当时买了屋苑单位业主，获赠的黄金，价值亦随之飙升。以119平方米户型赠送1公斤黄金计算，当年价值约45万元，如今市值已高达约112万元。

计算下来，当日250万的单位市值缩水87万，送的1公斤黄金涨到112万。两者抵消，业主即使房价下跌，因黄金的暴涨，资产却出现约25万元的增值。不过无论如何，要业主一直持有当日获赚的1公斤黄金，这个推算才能成立。

网民意见：
Lsl734 ：但大部分人都是当时就变现了。
疯网北吹 ：是你的，躲也躲不掉。
Gee吉吉吉：东边不亮西边亮。
大老客大大：这其实深刻体现了分散投资多么重要，多么正确！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
21小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
12小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
15小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
13小时前
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
19小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
10小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去
「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去
影视圈
2026-02-10 12:07 HKT