跌市奇葩︱杭州业主¥250万买新楼获赠1KG黄金 楼价跌金价升账面赚¥25万

买内地楼竟出现戏剧性升值？近年经济放缓，内房楼价大跌，市场滞销，大部份人买楼后都要承受楼价贬值之痛。数年前，有地产商为促销单位，为免避开政府规定不能胡乱减价的规定，不惜以送黄金作招徕，吸引买家。

一套杭州的远郊房，两年前买入的单位账面跌价过百万（人民币，下同），但因当年发展商送的黄金价格暴涨，两者对冲下却让业主资产增值。

黄金不足3年升值1.5倍

杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪

杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪

杭州业主¥250万买新楼获赠黄金，即使楼价跌，账面反赚¥25万。抖音@临安装修小汪

当日楼盘推出买楼送黄金的促销活动。

《都市快报》报道，2023年6月，杭州临安区华发荟天府开展促销活动，推出「买房送黄金」这一奇招。一位曾参与该楼盘策划的前员工忆述，「房源按原价卖直接返黄金，第四批次房源（除4、6、7、14号楼以外），89平方米的房子返黄金700克；100平方米的房子返黄金850克；119平方米的房子返黄金1000克。第五批次房源（4、6、7、14号楼）89平方米的房子返黄金900克；100平方米的房子返黄金1050克。」



以当时金价每克约450元计算，购买119平方米户型、总价约250万元的房子，可获得价值约45万元的1公斤黄金，变相房价获8.2折。

但两年半后，「剧情」迎来惊人反转。临安区的房价两年来出现大跌价。华发荟天府所在的板块，房价从2023年约2.2万元/平方米，回落至目前挂牌价约1.47万元/平方米。

楼价贬值¥87万

与此同时，截至今年2月9日，国际金价已从2023年的每克约450元，一路升至每克约1120元，涨幅接近149%。



当时买了屋苑单位业主，获赠的黄金，价值亦随之飙升。以119平方米户型赠送1公斤黄金计算，当年价值约45万元，如今市值已高达约112万元。

计算下来，当日250万的单位市值缩水87万，送的1公斤黄金涨到112万。两者抵消，业主即使房价下跌，因黄金的暴涨，资产却出现约25万元的增值。不过无论如何，要业主一直持有当日获赚的1公斤黄金，这个推算才能成立。



网民意见：

Lsl734 ：但大部分人都是当时就变现了。

疯网北吹 ：是你的，躲也躲不掉。

Gee吉吉吉：东边不亮西边亮。

大老客大大：这其实深刻体现了分散投资多么重要，多么正确！