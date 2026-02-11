跑腿服务︱代拜年¥999包叩头惹议煞停 已订购者获3倍赔偿

内地代客跑腿服务日益完善，代购物、代排队已是生活日常，春秋二祭更有代客扫墓，近日有平台趁农历新年将至，还推出代拜年服务，¥999的2小时套餐，包括送年货、1分钟的吉祥话、行传统叩头礼仪以及其他定制服务，全程可直播。不过，代叩头帮尽孝环节惹来非议，平台在10日已将服务下架。

网民：很别扭不能接受

据《南方都市报》报道，同城即时生活服务平台UU跑腿，早前推出「春节代拜年套餐」，包含代买代送年货礼品、向长辈亲友「逗利是」等服务，2小时199元（人民币，下同）；「代拜长辈套餐」除了代买代送年货礼品外，还提供1分钟吉祥话祝福、代行磕头礼、即时视讯直播等服务，2小时收费999元。服务介绍写道「身虽远，礼周全，UU帮你尽孝」。

不过，代叩头一项服务，却引起外界争议，认为这个至亲之间的大礼，付费由外人代行，「感觉很别扭不能接受」、「代磕头有点奇怪」等，触发网民热烈讨论。

有网民更发现，UU跑腿的App，10日已将「代拜长辈套餐」下架，消费者不能选用。

UU跑腿11日发公告，解释推出代叩头服务的初衷，是为了满足身在异地、行动不便或海外等无法返乡拜年群体的特定需求。希望通过此类服务，帮助他们传递牵挂与心意，弥补无法当面问候的遗憾，提供更好的情绪价值，并非对传统礼仪的亵渎与曲解。

公告又指，为维护积极健康和谐的网上舆论环境，避免因商业创新引发不必要的误解与对立，经过慎重评估，UU跑腿已主动将其中引发争议的服务项目予以下架。对于因下架导致无法履约的订单，将主动为使用者提供三倍金额补偿，款项退回至最初的支付管道。