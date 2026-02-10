Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉林4外卖骑手代购药物 被判贩毒罪成最重囚3年3个月

即时中国
更新时间：21:35 2026-02-10 HKT
发布时间：21:35 2026-02-10 HKT

吉林有骑手为获得受管制的精神药物贩售，在「跑腿」群招揽3名外卖骑手到医院购买相关禁药，最终4名骑手被判贩卖毒品罪成，主犯判囚3年3个月，其他3名骑手中最重判囚16个月。

最高人民法院新闻局消息指，案中主犯陈某刚于2021年至2023年期间，明知「阿普唑仑」、「佐匹克隆」属于国家管制的精神药品，使用本人及他人身份证，到吉林省延吉市两家医院购买上述药物再出售图利。

陈某刚又在跑腿人员微信群发布消息，招揽他人代购，最终外卖骑手马某、卢某辉、马某义多次到上述两家医院购买阿普唑仑、佐匹克隆并贩卖给陈某刚。

法院认为，被告人陈某刚、马某、卢某辉、马某义明知是国家管制的精神药品而多次贩卖，其行为均已构成贩卖毒品罪，且情节严重。综合考虑各被告人涉案毒品数量、地位作用、认错态度、退缴违法所得及立功等情况，依法判处被告人陈某刚有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；被告人马某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；被告人卢某辉有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；被告人马某义有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。

 

