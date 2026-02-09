河北初中生残杀案︱一条人命值¥191？ 法官爆3名13岁凶手为钱害命埋尸

2024年3月10日，河北邯郸肥乡区旧店村13岁少年王子耀，遭3名同学残杀埋尸，案件震惊全国。央视新闻报道，昨日（8日），「新时代推动法治进程2025年度十大案件」公布，其中这宗骇人命案入选。



2024年12月30日，法院以故意杀人罪，分别判处十三周岁的被告人张某无期徒刑、李某有期徒刑十二年，被告人马某由相关部门进行专门矫治教育。

报道指，最高人民法院，专职负责未成年人审判指导工作的法官，对这案进行深度调研。案件中的三名被告人张某、李某、马某与被害人王子耀，案发时的年龄均为13岁。

凶手骗死者到竹棚再杀人

最高人民法院民事审判第一庭法官赵俊甫，案发前几天，张某得知受害人手机有几百元的金钱，就向李某提议杀死受害人之后将钱平分。案发前，张某提前去大棚挖坑，在案发当天先骗受害人到大棚，继而下手杀人。张某把受害人的手机中的191元（人民币）转出去，分了一半给被告人李某，让被告人马某砸毁受害人的手机卡。



报道续称，近年来，一些严重暴力犯罪案件当事人，因未达到法定年龄而免予承担刑事责任，引起社会广泛关注和讨论。

这宗备受关注的案件，使修订的法律条文走向司法实践，以一份具体的判决，回应公众对「如何惩处重罪少年」的关注，也为同类案件的处理作出指引。

主谋遭判无期徒刑

最高人民法院民事审判第一庭法官赵俊甫指出，在共同犯罪中，被告人张某是提议杀人，并且纠集他人参与，在杀人过程中为主，直接致被害人死亡，是罪责最重的主犯，法院以故意杀人罪判处被告人张某无期徒刑。被告人李某积极参与犯罪预谋和实施杀人，也是共同犯罪的主犯，罪责次于被告人张某，法院依法以故意杀人罪判处李某有期徒刑12年。



年龄并非免责金牌，违法犯罪必担责，在刑法规定「未成年人不适用死刑」的情况下，对张某顶格判处无期徒刑，彰显对未成年人「宽容而不纵容」的司法方针。而对本案的另一名被告人马某的判决，则体现「宽严相济、惩教结合」的制度。

被告人马某在共同犯罪中，没有参与犯罪预谋，没有实施具体的加害行为，案发后没有分得赃款。根据马某的犯罪情节，由相关部门进行专门矫治教育。