谍战剧《沉默的荣耀》大热 主角原型吴石故居试运开放

随着谍战电视剧《沉默的荣耀》热播，吴石将军的传奇人生被更多人熟知。前天，位于福建省福州市仓山区的螺洲古镇正式开街，吴石故居也同步对外试运行。

《沉默的荣耀》是新中国成立以来首部反映台湾隐蔽战线斗争的重大主题影视作品，主人公是中共潜伏在台湾的「国防部中将参谋次长」吴石，因叛徒出卖而殉职。

作为吴石将军的出生地和早年居所，吴石故居是一座典型的福州传统两进木结构院落。因年代久远，加上80年代后住户的多次改建，故居的花厅、回廊、次间等原有院落格局遭到不同程度破坏。

福州市于去年11月启动修缮工程，秉持「最小干预、修旧如旧」的理念，恢复故居中轴对称的传统布局，每处景致都精准还原福州传统古厝的独特风貌。步入修缮后的吴石故居大门，迎面可见「凭将一掬丹心在」的石刻。故居内还同步举办「吴石生平事迹展」。