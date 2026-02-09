涿州挂黄灯笼迎春节惹议 网民批诡异不吉利

春节将至，各地商业街挂起灯笼庆祝农历新年。然而河北涿州鼓楼大街等地近日被爆整条街挂的都是黄灯笼，远看气氛怪异，引发舆论热议。有网民认为这种灯笼以前用于祭祀，结合今年是马年还有「马上黄了」的谐音，很不吉利。涿州市政府工作人员回应称，挂黄灯笼是为营造隆重喜庆的氛围，符合富贵吉祥的节日寓意。据悉目前鼓楼大街的黄灯笼已被连夜拆除。

本月5日一名商户发视频称，毗邻北京的河北涿州大街小巷挂上了黄色灯笼，「不知有甚么寓意」。视频显示，一些工程车和工作人员正在涿州鼓楼大街上悬挂统一的黄灯笼，远远看去一片金黄。有当地其他商户向「极目新闻」证实称，近几日确实挂了黄灯笼，「以前没有见过」。

河北涿州街头挂黄灯笼迎春节惹议。

河北涿州街头挂黄灯笼迎春节惹议。微博@清风江上明月山间

曾回应象征吉祥 营造喜庆氛围

视频吸引逾两万人参与讨论，大多数网友认为密集的黄灯笼看起来十分怪异，留言称黄灯笼忌讳在春节安放，除非是寺庙，否则挂黄灯笼会被视为不吉利，象征孤寡、战争、家庭不和等，「马年挂黄灯笼，马上黄了」「祭拜死人才挂黄灯笼，霉气」。由于负面评论过多，6日下午该短视频作者关闭了评论。

除了鼓楼大街外，涿州当地其他主干道如范阳路上，也挂上了不少红黄色相间的灯笼，晚上亮灯之后红黄两色交相辉映，相当漂亮。涿州市城管局工作人员称，街头悬挂双色灯笼更有层次感，挂灯笼由市政府统一安排。

涿州市政府工作人员回应称，在中国传统文化中黄色是尊贵、吉祥、温暖、丰富的象征，红黄组色灯笼是对经典民族审美的传承和致敬，营造的是隆重喜庆的氛围，也符合民间红火富贵的节日寓意。若市民觉得鼓楼大街的纯黄灯笼不妥，可以向上反应。

在漫天质疑声中，有网民发图称，涿州鼓楼大街的黄灯笼在悬挂不到48小时后被连夜拆除，换成了喜气的大红灯笼。

据悉山东济南、四川乐山等地近日也同样挂出黄色灯笼。内媒《新黄河》上月底报道称，济南明府城老街巷与古建筑间挂起「富贵黄」迎新春，一排排寓意财富与荣华的黄色灯笼为古朴的街巷披上明亮温暖的新装，吸引市民游客打卡留念。

《星岛》中国组