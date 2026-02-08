德威航空乘客拍下「甩辘」一刻 桃园机场一度紧急关闭
发布时间：20:38 2026-02-08 HKT
南韩德威航空一架由济州岛飞往台湾的波音737-800客机，在降落时出现「甩辘」情况。桃园机场需要紧急关闭，检查跑道是否遗留轮胎碎片。
检查跑道防遗碎片
据中时新闻报道，涉事航机编号TW687，机型是波音737-800。8日下午3时55分由南韩济洲飞抵台湾，该客机降落时，右侧主轮脱落状况，过程被机上乘客拍摄到。
航机随后于15时54分安全停靠A2停机位，机上人员全部安全。
事故后，日本航空一架客机，疑似压到破碎的轮胎碎片。为安全起见，桃园机场一度关闭北跑道进行全面检查，多架飞机被迫重飞。不过稍早传出，跑道已经重新开放运作。
至于航机「甩辘」原因仍在调查。
