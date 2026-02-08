Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德威航空乘客拍下「甩辘」一刻 桃园机场一度紧急关闭

即时中国
更新时间：20:38 2026-02-08 HKT
发布时间：20:38 2026-02-08 HKT

南韩德威航空一架由济州岛飞往台湾的波音737-800客机，在降落时出现「甩辘」情况。桃园机场需要紧急关闭，检查跑道是否遗留轮胎碎片。

检查跑道防遗碎片

据中时新闻报道，涉事航机编号TW687，机型是波音737-800。8日下午3时55分由南韩济洲飞抵台湾，该客机降落时，右侧主轮脱落状况，过程被机上乘客拍摄到。

工程人员检查涉事客机。中时
工程人员检查涉事客机。中时
工程人员检查涉事客机。中时
工程人员检查涉事客机。中时
工程人员检查涉事客机。中时
工程人员检查涉事客机。中时

航机随后于15时54分安全停靠A2停机位，机上人员全部安全。

事故后，日本航空一架客机，疑似压到破碎的轮胎碎片。为安全起见，桃园机场一度关闭北跑道进行全面检查，多架飞机被迫重飞。不过稍早传出，跑道已经重新开放运作。

至于航机「甩辘」原因仍在调查。

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
社会
7小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
9小时前
屯门纵火案│19岁青年疑箍煲不遂 当着前度面前引火自焚
01:31
屯门纵火案│19岁青年疑箍煲不遂 当着前度面前引火自焚
突发
5小时前
定存攻略｜银行推新春优惠迎马年 1个月定存最高15厘 一间推3888元现金赏
定存攻略｜银行推新春优惠迎马年 1个月定存最高15厘 一间推3888元现金赏
投资理财
9小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
6小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
4小时前